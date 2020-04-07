Мужчина представился таможенником и заявил о теракте во Внуково. Оказалось, перенервничал из-за карантина

Страх перед коронавирусом заставляет людей идти на странные поступки. Россиянин, представившийся сотрудником аэропорта Внуково, заявил о готовящемся в воздушной гавани теракте. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

Звонок в службу «112» поступил в ночь на 7 апреля. Звонивший представился, рассказал, что работает в таможне Внуково, и сообщил о возможном террористическом акте. Когда именно это случится, он уточнять не стал и сослался на свое предположение.

Мужчину переключили на полицию, но в беседе с правоохранителями тот предпочел отказаться от своих слов. На вопрос о теракте он утверждал, будто бы запаниковал, поскольку находится на карантине.

Полицейские обследовали прилегающую к аэропорту Внуково территорию. Ни подозрительных лиц, ни похожих на взрывчатые вещества или устройства предметов они не обнаружили. Полученные сведения переданы в линейный отдел МВД России в воздушной гавани. Проводится проверка.

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