Криминал 07 августа 2023, 11:44 Мужчина попытался вывезти из России золотую цепь за девять миллионов рублей Во Внуково пассажир из Армении попытался вывезти из России золотую цепь за 9 млн рублей ФТС России

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Сотрудники таможенной службы задержали пассажира, который хотел отправиться в Турцию с двумя килограммами золота на шее. Злоумышленником оказался гражданин Армении, передали в пресс-службе ФТС России.

По информации ведомства, мужчину задержали при проходе зеленого коридора. Он привлек внимание таможенников своим нервным поведением и одеждой, которая не соответствовала погоде.

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Во время опроса пассажир показал сотрудникам цепь из металла желтого цвета. Он заявил, что это его украшение, которое он носит каждый день. По его словам, оно стоило не более 50 тысяч рублей.

Однако таможенники отправили цепь на экспертизу и выявили, что она на 99,9% состоит из золота 999 пробы. Стоимость украшения оценили в девять миллионов рублей.

Цепь изъяли. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пассажирка из Дубая попыталась провезти в Россию браслеты за четыре миллиона рублей.