Криминал 03 августа 2023, 12:26 Пассажирка из Дубая попыталась провезти в Россию браслеты за четыре миллиона рублей Таможня Шереметьево задержала пассажирку из Дубая с браслетами за четыре миллиона рублей © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Сотрудники таможни Шереметьево задержали пассажирку, прибывшую авиарейсом из Дубая, которая пыталась незаконно провезти незадекларированные ювелирные изделия на четыре миллиона рублей. Об этом сообщила «360» пресс-служба ведомства.

Инспекторы остановили 31-летнюю гражданку России в «зеленом» коридоре и обнаружили у нее в ручной клади четыре браслета Cartier в фирменных упаковках. Женщина сообщила таможенникам, что везла украшения для личного пользования.

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Экспертиза установила, что ювелирные изделия изготовлены из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов. На женщину могут возбудить уголовное дело по статье о контрабанде.

Ранее в Шереметьеве у другой пассажирки обнаружили незадекларированные доллары. Общая сумма контрабанды составила около трех миллионов рублей.