Мужчина попытался поджечь дом и ранил сотрудника полиции в Ленобласти
Злоумышленник хотел устроить пожар в Лодейнопольском районе, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД. Поджог предотвратили сотрудники уголовного розыска.
«Уходя от преследования, злоумышленник ранил оперативника. Для розыска беглеца задействованы вездеходы», — уточнили в полиции.
В пресс-службе добавили, что мужчина, увидев сотрудников правоохранительных органов, дважды выстрелил из травматического пистолета в их сторону, ранил одного из них и скрылся. Известно, что стрелявшего в полицейских также подозревают в поджоге УАЗа.
Местность, где произошло нападение, заболочена. Поэтому полиция ищет злоумышленника на вездеходах и планирует поднять в воздух вертолет.
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