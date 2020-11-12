Мужчина попытался поджечь дом и ранил сотрудника полиции в Ленобласти

В Ленинградской области неизвестный ранил оперативника. Мужчина пытался поджечь дом, за чем его и застали сотрудники полиции, а потом сбежал. Для его поисков хотят задействовать вертолет.

Злоумышленник хотел устроить пожар в Лодейнопольском районе, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД. Поджог предотвратили сотрудники уголовного розыска.

«Уходя от преследования, злоумышленник ранил оперативника. Для розыска беглеца задействованы вездеходы», — уточнили в полиции.

В пресс-службе добавили, что мужчина, увидев сотрудников правоохранительных органов, дважды выстрелил из травматического пистолета в их сторону, ранил одного из них и скрылся. Известно, что стрелявшего в полицейских также подозревают в поджоге УАЗа.

Местность, где произошло нападение, заболочена. Поэтому полиция ищет злоумышленника на вездеходах и планирует поднять в воздух вертолет.

Накануне в торговом центре под Санкт-Петербургом мужчина стрелял в свою жену, а потом зарубил ее топором. Женщина скончалась.