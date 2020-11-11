Мужчина зарубил топором женщину в торговом центре под Петербургом

Вооруженный мужчина 11 ноября пришел в один из торговых центров Всеволжска в Ленинградской области. Сначала он выстрелил в жену, а потом ударил ее несколько раз топором. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

От полученных травм женщина скончалась. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Как сообщили следственные органы города, подозреваемого быстро задержали. Им оказался 52-летний мужчина. Его допрашивают. В скором времени ему предъявят обвинение. В отношении предполагаемого преступника открыто уголовное дело об убийстве. Решается вопрос об аресте.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. В скором времени пройдут судебные экспертизы. Расследование дела продолжается.

Сайт 47News написал, что убита 36-летняя иностранка. По неподтвержденной информации, это гражданка Молдовы. Преступление произошло в ТЦ «Лидер». По данным издания, мужчина стрелял женщине в лицо из травматического пистолета «Оса», затем нанес около десяти ударов топором по голове.