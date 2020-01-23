Мужчина получил 28 ударов ножом в Подмосковье и выжил

Мужчина в Подмосковье получил 28 ударов ножом. Когда его привезли в больницу, он был в очень тяжелом состоянии. Врачи оперировали его восемь часов, но теперь мужчина будет жить.

В подмосковном Минздраве рассказали, что на мужчине не было живого места. Раны были на груди, спине животе и руках.

«Мужчине выполнены торакотомия и лапаротомия с последующим ушиванием ран множества внутренних органов грудной клетки и брюшной полости. Также потребовалось переливание донорской крови», — рассказал заведующий хирургическим отделением бронницкой больницы Николай Аберясев.

Сейчас пострадавший находится в реанимации, но дышит самостоятельно. Его состояние стабильно, гемоглобин восстанавливается. Впоследствии его переведут в профильное отделение для продолжения курса необходимого лечения и реабилитации.

Перед Новым годом стало известно, что пассажир московского автобуса в драке получил 13 ножевых ранений. Он был госпитализирован.