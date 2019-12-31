Мужчина получил 13 ножевых ранений в московском автобусе

В ночь с 30 на 31 декабря поездка в автобусе закончилась для мужчины госпитализацией. Он что-то не поделил с другими пассажирами.

Как сообщили «360» в пресс-службе столичного ГУ МВД, инцидент случился около часа ночи. В 01:07 в полицию поступило сообщение о конфликте между пассажирами автобуса, который ехал в сторону поселка Коммунарка.

«В ходе конфликта один из неизвестных нанес несколько ножевых ранений оппоненту, после чего двое неизвестных скрылись. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

В МВД добавили, что по факту случившегося проводится проверка. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.

В социальных сетях появилось видео из автобуса. На кадрах видно, что все трое мужчин настроены агрессивно. Сначала двое неизвестных предложили оппоненту выйти из автобуса, чтобы разобраться на улице. Но тот снял куртку и пиджак, чтобы было удобнее драться.