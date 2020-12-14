Покупателя машины застрелили из арбалета в Долгопрудном

В Долгопрудном между продавцом автомобиля и покупателем произошла ссора, которая закончилась зверским убийством. По данным источника «360» в правоохранительных органах, подозреваемый задержан.

О пропаже своего 32-летнего сына в полицию заявил отец. Он рассказал, что молодой человек вышел из квартиры, которая находится в Мытищах, 7 декабря и поехал в Долгопрудный, чтобы приобрести машину Hyundai Starex.

Позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили этот автомобиль под управлением неработающего и ранее судимого мужчины. Как выяснилось, для заключения договора купли-продажи продавец пригласил покупателя в гаражный бокс. Но между ними внезапно возникла ссора, из-за чего задержанный выстрелил из арбалета в грудь мужчине и избил его металлической трубой.

Когда продавец удостоверился в смерти покупателя, он забрал у него приготовленные для покупки два миллиона рублей, затем опустил тело в погреб на глубину около 50 сантиметров и присыпал землей.

Труп был обнаружен через пять суток. Возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли с места происшествия две стрелы от арбалета, следы вещества бурого цвета, металлическую трубу и сам арбалет.