Мужчина напал на гинеколога в перинатальном центре Волгограда

В Волгограде молодой азербайджанец подрался с сотрудниками перинатального центра № 2. Он избил врача и медсестру на глазах беременной подруги.

Девушка на седьмом месяце беременности обратилась за медицинской помощью еще 30 декабря, сообщил портал «Волгоград Онлайн». Акушер-гинеколог после осмотра предложил ей остаться под наблюдением специалистов.

Пациентка захотела уйти и позвонила своему гражданскому мужу, чтобы тот забрал ее домой. 22-летний житель Волжска приехал в приемное отделение и сразу же начал скандалить. Уроженец Азербайджана набросился на 39-летнего врача.

Мужчине пыталась помешать 64-летняя медсестра. Ее он толкнул, потом пара собрала вещи и покинула перинатальный центр.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области рассказали, что после результатов судебно-медицинской экспертизы возбуждено уголовное дело о побоях. 22-летнему азербайджанцу избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.