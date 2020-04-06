«Зять с дочерью обидели». Мужчина на тракторе обстрелял родственников в деревне под Тюменью

В Тобольске задержали мужчину, который обстрелял своих родственников во время ссоры. Его дочь находится в реанимации.

Как рассказали в тюменском Следственном комитете, 62-летний житель Тобольского района 5 апреля перевернул трактором автомобиль дочери в деревне Маслова. Когда на шум выбежали его дочь, зять и 17-летний внук, он открыл по ним огонь и произвел около 10 выстрелов.

В результате атаки 36-летняя дочь нападавшего получила ранения груди и головы, она находится в реанимации. 42-летний мужчина получил легкие ранения, подросток не пострадал. После стрельбы следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.

Мужчину задержали, он признался в преступлении и рассказал, что напал на родственников из-за обиды.

«Меня зять с дочерью обидели. Я поехал на тракторе, перевернул машину, начал пугать. Стрельнул первый раз вверх, потом — в них», — сказал мужчина на видео, опубликованном Следственным комитетом.

Теперь правоохранители решают вопрос об аресте нападавшего.

По информации сайта 72.ru, нападавший сейчас на пенсии, раньше разводил лошадей.