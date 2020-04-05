Житель Тульской области устроил пальбу по охотникам и полицейским

Мужчина в Веневском районе Тульской области начал палить по охотникам, а потом по полицейским из винтовки. Позже он заперся в своем доме и стал сыпать угрозами. Сотрудники СОБР задержали стрелка. Спецоперацию сняли на видео.

Как сообщил сайт управления Росгвардии по Тульской области, стрельбу устроил 64-летний местный житель. Мужчина ранее был судим. СОБР обнаружил в его доме гладкоствольное ружье, винтовку с продольно-скользящим затвором, боеприпасы и муляж гранаты. Все оружие было не было зарегистрировано. На кадрах захвата видно, что на столе в доме стоит бутылка из-под алкоголя.

Задержанного передали оперативно-следственной группе. Полицейским предстоит выяснить, чего же хотел добиться этот человек. Пока о его мотивации ничего не известно.

По данным издания «Тульские новости», мужчина открыл огонь, потому что был сильно пьян. Задержанный нигде не работал. Как сообщили «Тульские новости», судим он раньше был по тяжким статьям: за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. Значатся в его криминальной биографии хулиганство и угон. В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские сейчас изучают все детали инцидента.