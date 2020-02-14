Мужчина изрезал своих родственников в Москве

В Москве задержали мужчину, который изрезал ножом трех своих родственников. Он напал на них в квартире на Ленинском проспекте.

Сообщение о нападении в доме 74к1 на Ленинском проспекте поступило в полицию в 06:40 14 февраля. Пострадали три человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского МВД.

Мужчину, напавшего на родственников, задержали. Пострадавших осмотрели медики, их состояние уточняется.

По информации источника агентства, мужчина напал с ножом на мать, бабушку и дедушку.

Полиция начала проверку.