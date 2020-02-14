    14 февраля 2020, 09:22

    Мужчина изрезал своих родственников в Москве

    Юлия Булыгина

    В Москве задержали мужчину, который изрезал ножом трех своих родственников. Он напал на них в квартире на Ленинском проспекте.

    Сообщение о нападении в доме 74к1 на Ленинском проспекте поступило в полицию в 06:40 14 февраля. Пострадали три человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского МВД.

    Мужчину, напавшего на родственников, задержали. Пострадавших осмотрели медики, их состояние уточняется.

    По информации источника агентства, мужчина напал с ножом на мать, бабушку и дедушку.

    Полиция начала проверку.