Маньяк от обиды. Как отказ женщины и страсть к ножам подтолкнули россиянина к серийным убийствам

Житель Хабаровска из-за несчастной любви вышел на улицы с ножом. Пострадали две женщины, но, по словам самого преступника, было как минимум четыре жертвы. После размолвки с возлюбленной мужчина решил создать «широкий резонанс» с помощью случайных убийств, чтобы вернуть даму сердца. «360» рассказывает, что известно об этом деле.

Всю прошлую неделю хабаровчане боялись выходить на улицу — в городе появился маньяк. 5 и 8 февраля он напал на двух женщин, обеих тяжело ранил ножом: одну в грудь, другую в спину. Обе выжили благодаря врачам и сейчас в больнице. Сегодня сотрудники местного УМВД задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель Владимир.

Маньяк поневоле

В краевом Следственном комитете рассказали, что задержанный признался в преступлении. Нападать на женщин он решил после того, как его отвергла возлюбленная. По словам Владимира, он нападал как минимум четыре раза, а пятый планировал в вечер задержания. Жертв выбирал случайно.

«Как пояснил подозреваемый, его целью было создание широкого общественного резонанса, в результате которого женщина должна была вернуться к нему», — рассказала начальник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

Владимир жил с матерью и отчимом в сталинке в Индустриальном районе Хабаровска, работал неофициально — в области грузоперевозок на собственном фургоне. В свободное время ходил на тренировки по рукопашному бою с применением холодного оружия, об этом рассказал отчим подозреваемого.

«Он занимался рукопашным боем именно с применением холодного оружия. Он был специалист по этому делу. Он спортсмен, а нож носил с собой для охраны. И бегал, бегал, бегал. Добегался. Его арестовали, а при нем нож. Был такой инцидент», — добавил он.

Мужчина также считает, что пасынок был не слишком сдержанным в общении, но плохим человеком назвать его не может. Известие о том, что Владимир нападал на людей с ножом, вызвало у пенсионера шок.

«Я его никогда не видел пьяным. Он не курит, ведет здоровый образ жизни. С женщинами у него никогда серьезных отношений не было, не складывалось», — поделился он.

При этом мужчина отметил, что пасынок часто бывал «обижен на жизнь» и «постоянно носил с собой охотничий нож». При обыске квартиры полиция обнаружила два ножа, один из которых совпадает с предполагаемым орудием преступника.

Во время допроса подозреваемый во всем признался, но вины за собой не увидел. «Я хотел назад вернуть девушку таким образом. Резонанс вот такой вот сделать. Виноватым я себя не чувствую. Нас сделали такими», — заявил он.

«Нас сделали такими»

На учете у психиатра подозреваемый не состоял, его знакомые также говорят, что на душевнобольного Владимир не похож. При этом в полиции мужчину уже знали — в 2017 году его остановил наряд полиции и обнаружил холодное оружие.

Этот случай сыграл роль в поимке преступника — его решили «прощупать», когда в городе появилась информация о маньяке.

Учитывая то, что Владимир планировал нападения и предварительно изучал в интернете материалы о схватках с использованием холодного оружия, речь о внезапном помутнении рассудка или состоянии аффекта идти не может, считает психотерапевт и психиатр Евгений Фомин.

«В этом случае нельзя говорить о том состоянии, которое вызывает „сумеречное“ помрачение сознания — когда произошло какое-то серьезное событие, с которым психика человека не может справиться, и он совершает действия, о которых потом даже не помнит», — объяснил психиатр «360».

Он добавил, что, скорее всего, в этом случае можно говорить об изначальной патологии, каком-то психическом расстройстве. «Это негативные состояния, которые можно каким-то образом отследить с точки зрения психиатрии. Они дают ему некое личное обоснование для того, чтобы нанести увечья третьим лицам», — заявил он.

При этом точно определить психическое состояние человека может только судебная психиатрическая экспертиза.