Мужчина из Подмосковья убил кота на глазах маленького сына и выкинул труп в окно

Житель подмосковного поселка изрядно поднабрался и убил кота. Потом он выкинул труп питомца со второго этажа. Все это происходило на глазах его маленького сына. На мужчину завели дело о жестоком обращении с животными.

Как рассказала начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова, семья живет в поселке Гарь-Покровское Одинцовского городского округа. Следователи выяснили, что 32-летний мужчина выпил и начал ловить кота. Затем он убил хвостатого при своем ребенке и выкинул питомца в окно со второго этажа.

Полицейские задержали мужчину и завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Сейчас ему выдали обязательство о явке.