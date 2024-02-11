11 февраля 2024, 17:16
Мужчина едва не зарубил топором знакомого на юго-западе Москвы
Полицейские задержали москвича по подозрению в покушении на убийство знакомого
В Юго-Западном округе Москвы сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство приятеля. В пресс-службе столичного главка Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела.
По данным ведомства, 9 февраля этого года мужчина в квартире дома на Литовском бульваре повздорил со своим знакомым. Во время конфликта подозреваемый несколько раз ударил последнего топором по голове и спине.
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Потерпевшему удалось сбежать на улицу и попросить помощи у прохожих. Мужчину увезли в больницу, где медики вовремя смогли ему помочь.
Задержанного сейчас допрашивают следователи, вскоре ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.
В Москве также арестовали подозреваемого в убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, 14 лет назад уроженец Таджикистана в квартире дома на Открытом шоссе ударил ножом двух незнакомцев. От полученных ран один умер на месте, а второго спасли медики.
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