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    09 сентября 2021, 09:35

    Мужа уральской блогерши Журавлевой приговорили к восьми годам колонии за ее убийство

    Наза Салех Захи

    Жителя города Сысерть Дмитрия Журавлева признали виновным в убийстве его жены — блогерши Кристины Журавлевой. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

    Мужа уральской блогерши Журавлевой приговорили к восьми годам колонии за ее убийство

    «Собранные следственным отделом по городу Сысерть СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении неработающего местного жителя, 1987 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ „Убийство“», — сказано в сообщении.

    Журавлева приговорили к восьми годам лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

    Суд и следствие установили, что днем 5 апреля 2021 года мужчина в своем доме в Сысертском районе поссорился со своей 28-летней супругой, которую впоследствии задушил. В ночь на 9 апреля подсудимый спрятал труп в лесу. Только спустя неделю, 16 апреля, тело случайно нашел автомобилист.

    Сначала личность погибшей не могли установить, но, когда 30 апреля в полицию обратился муж Журавлевой с заявлением о пропаже жены, правоохранители поняли, что это тело Журавлевой.

    «В ходе дальнейших мероприятий была установлена причастность обвиняемого к убийству женщины, в итоге задержанный дал признательные показания относительно мотива и обстоятельств совершенного преступления», — отметили в СК.

    Журавлева задержали и арестовали. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.