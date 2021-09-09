Мужа уральской блогерши Журавлевой приговорили к восьми годам колонии за ее убийство

Жителя города Сысерть Дмитрия Журавлева признали виновным в убийстве его жены — блогерши Кристины Журавлевой. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«Собранные следственным отделом по городу Сысерть СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении неработающего местного жителя, 1987 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ „Убийство“», — сказано в сообщении.

Журавлева приговорили к восьми годам лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Суд и следствие установили, что днем 5 апреля 2021 года мужчина в своем доме в Сысертском районе поссорился со своей 28-летней супругой, которую впоследствии задушил. В ночь на 9 апреля подсудимый спрятал труп в лесу. Только спустя неделю, 16 апреля, тело случайно нашел автомобилист.

Сначала личность погибшей не могли установить, но, когда 30 апреля в полицию обратился муж Журавлевой с заявлением о пропаже жены, правоохранители поняли, что это тело Журавлевой.

«В ходе дальнейших мероприятий была установлена причастность обвиняемого к убийству женщины, в итоге задержанный дал признательные показания относительно мотива и обстоятельств совершенного преступления», — отметили в СК.

Журавлева задержали и арестовали. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.