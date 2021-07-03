В Самарской области объявили в розыск Алексея Ряскова — супруга адвоката Екатерины Сокирской, которую в субботу обнаружили мертвой в своей квартире. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил сайт Volga.news.

Сокирскую, вдову самарского банкира Дмитрия Пузикова, отравленного в 2012 году, обнаружили мертвой в ее квартире в Самаре. Предположительно, женщину зарезали. Ее знакомый адвокат Андрей Соколов не исключил, что смерть Сокирской связана с видео, появившимся в соцсетях, которое опубликовал Рясков.

Предположительно, перед этим между Рясковым и Сокирской произошла ссора. Девушка забрала ребенка от первого брака и уехала на море. Но вскоре зачем-то срочно вернулась в Самару.

По данным Vоlgа.nеws, Рясков написал в соцсети, что он помог Сокирской избежать ответственности по делу об убийстве ее бывшего мужа. Для этого он вместе с ее родителями якобы заплатил работнику суда взятку в размере 15 миллионов рублей.

Сокирскую поначалу признали виновной в убийстве бывшего мужа и дали семь лет колонии, но позже оправдали и сняли обвинения.