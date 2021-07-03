Вдову отравленного банкира Пузикова нашли мертвой в Самаре

В Самаре обнаружили тело Екатерины Сокирской (Пузиковой) — вдовы заместителя директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова. Банкира отравили в 2012 году. За убийство мужа ее приговорили к семи годам колонии, но позже оправдали и признали невиновной.

Об этом сообщил адвокат Андрей Соколов в социальных сетях. Он подтвердил kp.ru, что Пузикову убили. Она прилетела в Самару 2 июля из Краснодара, где жила последнее время. Защитник предположил, что смерть Пузиковой может быть связана с видео, которое распространил в социальных сетях бывший возлюбленный Екатерины Алексей Рясков.

Пузикова познакомилась с ним еще во время домашнего ареста. В ролике мужчина утверждает, что помог Пузиковой избежать ответственности за убийство мужа вместе с адвокатами и родителями

«Тогда, в 2017 году, я, Алексей Александрович Рясков, ее отец Григорий Степанович Сокирский, ее мама Елена Николаевна собрали 15 миллионов рублей и передали одному из работников областного суда. Екатерину Григорьевну оправдали», — заявил он.

Другой защитник Екатерины Андрей Карномазов уверен, что с помощью этого видео Рясков выманил женщину: увидев ролик, она прилетела из Краснодара для разбирательств. По данным Telegram-канала Baza, полицейские уже объявили Ряскова в розыск. Канал уточнил, что тело Екатерины с ножевыми ранами обнаружил ее отец, который пришел в гости к дочери.

Банкир Дмитрий Пузиков умер в 2012 году в больнице: он попал туда после отравления во время встречи с родственниками. Кроме него госпитализировали еще нескольких гостей, но они остались живы. Правоохранители подозревали в убийстве супругу банкира Екатерину Пузикову. В 2015 году ее приговорили к семи годам заключения: следствие считало, что женщина подсыпала мужу в пюре таллий. При этом защита утверждала, что в смерти Пузикова виноват его брат.

В результате апелляционный суд оправдал Пузикову, в 2017 году ее повторно признали невиновной. Другого подозреваемого в деле так и не появилось.