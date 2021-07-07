У захватившего отделение Сбербанка в Тюмени мужчины был муляж бомбы. По предварительным данным, задержанный страдает психическим расстройством.

При обыске у захватчика не было найдено настоящих взрывных веществ. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«По предварительным данным, он обращался за помощью к психиатру и принимал препараты», — добавил источник агентства.

Мужчина с рюкзаком, из которого торчали провода, пришел в одно из отделений тюменского Сбербанка и грозился взорвать, если ему не выдадут наличными около 15 миллионов рублей. Он захватил в заложники сотрудников банка.

Перед спецоперацией эвакуировали жителей дома, где находился банк. Всего в это время дома находились 50 человек.

Злоумышленник сам сдался, уговорили его это сделать сотрудники правоохранительных органов.