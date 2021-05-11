Мстительный сибиряк после увольнения поджег птицефабрику в Красноярском крае

Житель поселка Емельяново в Красноярском крае из мести поджег местную птицефабрику. Так он решил отплатить бывшему руководству за свое увольнение, сообщили в региональном УМВД.

Пожар на проходной предприятия произошел в конце апреля. О случившемся в полицию сообщил директор птицефабрики. В ходе проверки было установлено, что к случившемуся причастен бывший работник.

По мнению сотрудников уголовного розыска, мужчина пошел на преступление из мести за свое увольнение. Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мстительному сотруднику грозит до пяти лет тюрьмы.

Несколькими днями ранее 18-летний сибиряк поджег сухую траву и спалил почти 20 гектаров леса в Иркутской области. Пожар потушили только через несколько часов. Выяснилось, что юноша разозлился на водителей, которые не захотели его подвезти. Недовольство он почему-то решил выразить таким образом. После задержания поджигатель признал свою вину. Если суд признает молодого человека виновным, он должен будет заплатить административный штраф, а также возместить ущерб, причиненный природному фонду.