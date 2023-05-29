Эксклюзив 29 мая 2023, 13:03 Мособлсуд вынес приговор последнему из членов ореховской ОПГ Мособлсуд приговорил члена ореховской ОПГ Сергея Фролова к пожизненному лишению свободы РИА «Новости»

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Мособлсуд приговорил последнего члена ореховской ОПГ Сергея Фролова к пожизненному лишению свободы. Осужденный был одним из главных киллеров в составе преступной группировки.

Свободы лишили и других членов ОПГ, сообщил корреспондент «360» из зала суда. Саркисян получил 19 лет лишения свободы, Асакаев — 18 лет, Догушев — 17 лет, Виситов — 14 и Пушкарев — 13 лет. Сергея Фролова (Болтон) приговорили к пожизненному сроку.

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Организованная преступная группировка действовала с конца 1980-х, а основной костяк ОПГ сформировался к середине 90-х годов. Ее члены действовали практически до 2014 года — в сентябре они совершили нападение на юриста Татьяну Акимцеву, которая работала с гендиректором фирмы «Одинцовское подворье» Сергеем Журбой (на него тоже совершали покушение, но убить не смогли). Несколько лет назад несколько «ореховских» уже отправили за решетку, среди них — Олег Пронин (25 лет лишения свободы).

По данным следствия, члены ОПГ совершили более 50 убийств. Правоохранители продолжают арестовывать участников группировки, сообщили «Известия».