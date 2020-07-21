Жестокую банду «ореховских» отправят под суд. Они убивали людей прямо на улицах и обзавелись гранатометом

Уголовное дело по восьми членам ореховской преступной группировки в ближайшее время поступит в суд Московской области. Банда известна жестокими расправами над предпринимателями. На ее счету 14 убийств и восемь покушений. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета, собранные доказательства и экспертизы легли в основу обвинительного заключения, объем которого составил 109 томов.

Костяк группировки собрался еще в середине 90-х. Преступные группы, орудовавшие на юге Москвы, подмял под себя Сергей (Сильвестр) Тимофеев. Через некоторое время весь бизнес юга столицы контролировала его группа. После гибели Сильвестра банда распалась на «ореховских», которую возглавлял Сергей (Ося) Буторин, и «медведковских».

Основную ставку Буторин сделал на бывших бойцов спецназа. Все бойцы группировки отличались особой жестокостью и не стеснялись расправляться с жертвами прямо на улице. Если киллер ошибался и расстреливал не того, то он мог расправиться с еще рядом ни в чем не повинных людей, лишь бы добраться до цели.



Когда за «ореховских» в 1998 году взялись серьезно, Буторин перебрался в Испанию. В 2001 году его арестовали в Барселоне за незаконное хранение оружия. России его выдали только в марте 2010 года, когда срок его заключения в испанской тюрьме уже истек.

Источник фото: пресс-служба СУ СК РФ по Московской области

По данным следствия, члены ореховской банды действовали практически до 2014 года. Среди самых циничных нападений покушение на генерального директора фирмы «Одинцовское подворье» Сергея Журбу. Главный киллер группировки Сергей (Чипит) Сосновский из автомата расстрелял внедорожник Range Rover, в котором находился сам Журба вместе с охранником и водителем. Всего киллер выпустил порядка 100 пуль по машине. От полученных ранений охранник скончался на месте. Водитель и генеральный директор «Одинцовского подворья» получили серьезные ранения.

Второй раз на Журбу «ореховские» совершили покушение 4 июня 2010 года. Киллер расположился на чердаке многоквартирного дома. Дождавшись предпринимателя, он нажал на курок. Пуля прошла в области жизненно важных органов, но генеральный директор выжил после госпитализации.

Источник фото: пресс-служба СУ СК РФ по Московской области

В сентябре 2014 года Чипит вместе с подельником Фроловым приехал на улицу Гашека в центре Москвы. Они охотились на юриста Татьяну Акимцеву, которая работала вместе с Журбой. Фролов четыре раза выстрелил в женщину, а потом дважды — в ее водителя. После этого он прыгнул в машину к Чипиту и они вместе скрылись с места преступления.

Не сумев расправиться с генеральным директором «Одинцовского подворья», группировка начала охоту на его заместителя. Киллер из автомата расстрелял автомобиль Volvo, где находился предприниматель вместе с супругой. От полученных ран они скончались на месте. Тела вместе с автомобилем бандиты сбросили в кювет недалеко от дома убитых.

Члены группировки очень долго оставались безнаказанными. Но благодаря следователям и оперативникам удалось выйти на след сначала исполнителей, а потом и организаторов преступлений.

Источник фото: пресс-служба СУ СК РФ по Московской области

В ходе обысков, проведенных в Одинцовском районе Подмосковья и Тверской области, в тайниках членов ОПГ был обнаружен целый схрон оружия: огнемет, противотанковый гранатомет, снайперская винтовка Драгунова, четыре автомата Калашникова, пять пистолетов ТТ, пистолет Макарова с глушителем, револьвер системы наган, большое количество гранат и боеприпасов к оружию. Главная сложность заключалась в давности совершения ряда преступлений, а также в отсутствии свидетелей и каких-либо зацепок.

Члены ОПГ тщательно планировали свои нападения, не оставляя после себя ни малейших следов, в том числе не попадая под обзор камер видеонаблюдения.

Некоторые члены ОПГ уже предстали перед судом, а именно Буторин, Белкин и Васильченко пожизненно лишены свободы. Саусарагис отправился в колонию строгого режима на 17 лет. Полянского суд приговорил к 22 годам колонии, Пронина — к 25 годам. Кременецкий и Сосновский получили по 19 и 17 лет колонии строгого режима соответственно.