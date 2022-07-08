Полиция завела уголовное дело после убийства москвичом собаки

Убийство собаки на глазах у прохожих жителем Новой Москвы закончилось уголовным делом по статье о жестоком обращении с животными. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как сообщили свидетели происшествия, сначала мужчина пытался задушить животное, а когда вмешались прохожие, он перерезал собаке горло.

Осознав, что он сделал, мужчина зарыдал, а после ругался на прохожих. Труп животного он оттащил к мусорным контейнерам.

После соседи сообщили, что собака была старой, но хозяин ее любил и не хотел с ней расставаться. Избавиться от животного потребовал его сын. Именно его местные жители заподозрили в убийстве собаки.