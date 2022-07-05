Житель Новой Москвы зарезал свою собаку на глазах у соседей. Видео

В Новой Москве неизвестный на глазах у прохожих расправился с собакой. Мужчина сначала душил животное, а потом зарезал его. Жительница района рассказала «360», что неадекватный сосед плакал над трупом пса и отгонял от него людей.

Женщина провожала гостившую сестру, когда обе увидели стоявшего возле подъезда мужчину. Собаку он держал за поводок на задних лапах и душил.

«Сестра кинулась на него, стала ругаться, говорит: „Что вы собаку душите?“ <…> А я стала сестру оттаскивать — увидела у мужчины в руках нож. После он перерезал собаке горло и стоял над ней рыдал, крестился и продолжал тыкать в нее ножом. И всем прохожим кричал: „Идите отсюда“», — поделилась очевидица.

Потом хозяин оттащил животное к мусорным контейнерам, бросил и присыпал отходами. Свидетели случившегося вызвали полицию.

Жительница района предположила, что неизвестный, скорее всего, местный — его опознал один из соседей. Предположительно, живет мужчина в одном из домов на Новомихайловском шоссе. На вид ему около 40-50 лет, худощавого телосложения, довольно высокий.

Дверь в квартиру, по словам собеседницы «360», правоохранителям никто не открыл. Полицейские взяли объяснительную уехали. Сказали, что делом должен заниматься участковый. Местные жители уверены, что просто так оставлять случившееся нельзя.

Позднее соседи рассказали «360», что собака была старой, еле ходила, но хозяин ее любил, а вот его сын нет. Именно его они и подозревают в убийстве животного.