Москвичку обокрали на 17 млн рублей

По подозрению в краже задержали 22-летнего мужчину. По данным следствия, он был в гостях у родственника женщины. Именно тогда он украл сумки. На него завели уголовное дело. Сейчас подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Ранее двух жительниц Санкт-Петербурга заподозрили в краже одежды почти на 70 тысяч рублей из торгового комплекса «Охта Молл» на Брантовской улице.

В полицию Красногвардейского района обратился охранник магазина одежды. Он сообщил, что инцидент произошел 30 сентября. В магазин пришли две молодые девушки. По словам работника ТЦ, они вынесли без оплаты одежду на 68 792 рубля.

Мужчина заявил, что предполагаемые злоумышленницы имеют славянскую внешность, среднее и полное телосложения. У девушек светлые волосы, они были одеты в синие джинсы и кроссовки. Их примерный рост — 170-175 сантиметров.

Охранник добавил, что гражданки ездят на машине Honda Odyssey с армянскими номерами. В настоящий момент подозреваемые разыскиваются.