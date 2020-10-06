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    06 октября 2020, 16:34

    Двух девушек заподозрили в краже одежды на 70 тысяч рублей из ТЦ в Петербурге

    Полина Петрова

    Двух жительниц Санкт-Петербурга заподозрили в краже одежды почти на 70 тысяч рублей из торгового комплекса «Охта Молл» на Брантовской улице, пишет ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
    Двух девушек заподозрили в краже одежды на 70 тысяч рублей из ТЦ в Петербурге

    Уточняется, что в полицию Красногвардейского района обратился охранник магазина одежды. Он сообщил, что инцидент произошел 30 сентября около 13:30. В магазин пришли две молодые девушки. По словам работника ТЦ, они вынесли без оплаты одежду на 68  792 рубля.

    Мужчина заявил, что предполагаемые злоумышленницы имеют славянскую внешность, среднее и полное телосложения. У девушек светлые волосы, они были одеты в синие джинсы и кроссовки. Их примерный рост — 170-175 сантиметров.

    Охранник добавил, что гражданки ездят на машине Honda Odyssey с армянскими номерами. В настоящий момент подозреваемые разыскиваются.

    Ранее сообщалось, что полиция Ленинградской области задержала подозреваемого в краже старого автомобиля ВАЗ вместе с гаражом. Предположительно, мужчина сдал похищенное имущество на металлолом.

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