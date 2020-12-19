Москвичка пыталась организовать убийство бывшего мужа
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову. По ее словам, у супругов возникли разногласия на почве финансов, когда они разводились. В результате женщина наняла человека, который должен был убить ее бывшего мужа за три миллиона рублей. Иванова рассказала, что для раскрытия преступления было инсценировано убийство мужа.
«После предоставления фотографий и получения денег исполнителем, женщина и ее пособник были задержаны», — пояснила она.
Сейчас оба задержаны, на них завели уголовное дело.
Ранее в Москве мужчина взял в заложники свою сожительницу на Балаклавском проспекте. Женщине удалось позвонить в полицию только в половине пятого утра. Соседи подтвердили, что всю ночь слышали крики пары. Мужчина заперся в квартире с женщиной и не хотел ее отпускать. СОБР Росгвардии пошел на штурм помещения, подозреваемого обезвредили. Задержанного передали полицейским.