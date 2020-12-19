Москвичка пыталась организовать убийство бывшего мужа

Жительница Москвы пыталась организовать убийство бывшего мужа из-за конфликта во время развода. Для этого она наняла человека. Сейчас оба задержаны.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову. По ее словам, у супругов возникли разногласия на почве финансов, когда они разводились. В результате женщина наняла человека, который должен был убить ее бывшего мужа за три миллиона рублей. Иванова рассказала, что для раскрытия преступления было инсценировано убийство мужа.

«После предоставления фотографий и получения денег исполнителем, женщина и ее пособник были задержаны», — пояснила она.

Сейчас оба задержаны, на них завели уголовное дело.

Ранее в Москве мужчина взял в заложники свою сожительницу на Балаклавском проспекте. Женщине удалось позвонить в полицию только в половине пятого утра. Соседи подтвердили, что всю ночь слышали крики пары. Мужчина заперся в квартире с женщиной и не хотел ее отпускать. СОБР Росгвардии пошел на штурм помещения, подозреваемого обезвредили. Задержанного передали полицейским.