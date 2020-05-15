Москвичка не нашла в квартире драгоценностей после пожара

Пожар произошел в жилом доме на Фрунзенской набережной в центре Москвы. После ЧП одна из жительниц сообщила полиции о краже. Женщина не нашла в квартире золотых украшений, стоивших около 100 тысяч рублей.

«С заявлением обратилась гражданка 1979 года рождения, которая сообщила, что из квартиры после пожара по адресу Фрунзенская набережная, 32, похитили золотые украшения на сумму примерно 100 тысяч рублей», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

Сотрудники полиции уже начали проводить проверку. Сейчас они выясняют все детали и обстоятельства кражи.

Днем 14 мая загорелись балконы жилого дома на Фрунзенской набережной. К моменту прибытия пожарных расчетов горели балконы на четвертом, пятом и шестом этажах. Через некоторое время пламя удалось полностью потушить. В результате случившегося погиб один человек, как минимум 35 жильцов эвакуировали.

Причины возгорания пока выясняют специалисты. Заявление о краже драгоценностей женщина написала в полицию сразу же после пожара.