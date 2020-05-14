Пожарные сбили открытый огонь в жилом доме в центре Москвы

Пожарные справились с открытым огнем в жилом доме на Фрунзенской набережной в центре Москвы. Во время ЧП один человек погиб.

«Ликвидировали [открытое горение]. Площадь возгорания 80 квадратных метров. К сожалению, один человек погиб», — сообщили «360» в МЧС Москвы. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов сталинской постройки на Фрунзенской набережной в центре столицы. Возгорание произошло на пятом этаже. Пламя перешло на верхние этажи. Загорелись балконы. Погиб один человек. Информации о причинах произошедшего пока нет.