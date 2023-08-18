Криминал 18 августа 2023, 18:35 Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с заменой домофонов Мосжилинспекция предупредила жителей столицы о мошеннической схеме с заменой домофонов Unsplash

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Злоумышленники начали под видом замены домофонов или счетчиков похищать деньги и личные данные жителей Москвы. О том, как защититься от мошеннической схемы, рассказали на сайте мэра столицы.

Как сообщили специалисты Мосжилинспекции, на подъездах домов стали появляться объявления о замене домофонов или приборов учета за счет управляющей компании. В ведомстве подчеркнули, что жителям домов ни в коем случае нельзя переходить по QR-кодам или пытаться зайти на указанные сайты.

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«Фальшивки содержат QR-коды, которые ведут на фишинговый сайт. С их помощью злоумышленники могут получить доступ к персональным и платежным данным граждан. Также существует риск физического доступа злоумышленников в жилые помещения под предлогом раздачи новых ключей от домофонов», — заявили в Мосжилинспекции.

В случае, если на доме появились подобные объявления, гражданам посоветовали в первую очередь позвонить в управляющую компанию, чтобы проверить информацию.

Ранее житель Москвы рассказал о схеме мошенничества с предложением купить билеты в театр по огромной цене от девушек из приложений для знакомств.