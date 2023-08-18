18 августа 2023, 17:15
Мужчин из России предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с театром
«Страсти»: мужчинам предлагают купить билет в театр по бешеным ценам на поддельном сайте
Мошенники придумали новую схему обмана мужчин, связанную с театром. Подробнее об этом рассказал сайт «Страсти».
Россиянин, которого пытались обмануть с помощью поддельной страницы с афишей спектакля, сообщил журналистам о знакомстве с девушкой в приложениидля знакомств.
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Новая подруга скинула мужчине страницу со спектаклем и предложила купить билет за безумные деньги. Мужчина решил проверить, есть ли в действительности такое представление и нашел его совсем на другой странице и по иной цене.
«А то, что она мне скинула, тоже вполне себе такая хорошая, сделанная страничка — там не только театры и спектакли, но и концерты, бары. Я понял, что это развод», — рассказал он.
Мошенничество
Мужчины
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