Москвича задержали за изнасилование девочки-подростка

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который несколько раз за полгода насиловал 14-летнюю. Заявление в полицию подала мать школьницы, а следователи завели уголовное дело.

Жительница Москвы 6 августа сообщила сотрудникам полиции, что знакомый дважды насиловал ее дочь. Те выяснили, что мужчина занимался сексом с девочкой в период с июля 2019 года по апрель 2020-го. При этом он знал, что она была несовершеннолетней, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Мужчина угрожал школьнице. Девочку он насиловал несколько раз в разных местах города: возле торгового центра, гаражей и в конюшне. Кроме того, он был с несовершеннолетней в Калужской области и Подмосковье.

В итоге насильника задержали и завели уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и детали преступления.