Экс-участник группы Boy Better Know сел в тюрьму за пытки и изнасилования четырех женщин

Исполнителя признали виновным в том, что он удерживал женщин и насиловал их. Пострадавшие рассказали в суде, что рэпер угрожал оружием, избивал, держал ткань, пропитанную отбеливателем, над их лицами и пытал, имитируя утопление. Все происходящее мужчина снимал на камеру. Записи были показаны на закрытом заседании суда.

Одна из жертв рассказала, что рэпер насиловал ее несколько часов. Девушка в этот момент «была готова делать все, что он скажет, опасаясь новых пыток». В зале суда мужчина признался, что получал удовольствие от избиения женщин. По его словам, жертвы были согласны на его «игры в изнасилование».

Ранее сообщалось, что в США возобновят практику смертной казни. Такая мера наказания может быть применена к федеральным преступникам.