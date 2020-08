Экс-участник группы Boy Better Know сел в тюрьму за пытки и изнасилования четырех женщин

Рэпер Solo 45 Энди Анокье и бывший участник группы Boy Better Know отправился в тюрьму на 24 года за изнасилование и жестокое обращение с четырьмя женщинами. Он признался в суде, что издевательства приносили ему удовольствие. Об этом пишет The Guardian.