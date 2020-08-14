Москвич признался в убийстве и расчленении жены в квартире на Ореховом бульваре

Житель Москвы признался в убийстве и расчленении своей 41-летней супруги. Об этом сообщил Следственный комитет.

«По подозрению в совершении преступления задержан супруг потерпевшей 1972 года рождения, который в ходе допроса полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, москвич поругался с женой и ударил ее ножом в грудь, а позже решил избавиться от тела, разрезав его на части. Конечности он успел вынести из квартиры.

Ожидается, что в ближайшее время мужчину отправят под стражу. Впереди его ждет еще психиатрическая экспертиза на вменяемость. Уголовное дело будут расследовать по статье «Убийство», обвиняемому грозит тюремный срок до 15 лет.

О страшном убийстве стало известно накануне. Соседи пожаловались на неприятный запах и вызвали полицию. Те и обнаружили останки тела женщины, рядом с которым сидел ее супруг. Родственники семьи рассказали «360» о том, как себя вел мужчина раньше.