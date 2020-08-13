Мужчина, которого подозревают в расчленении супруги в квартире на Ореховом бульваре, всегда был агрессивным и к женщинам относился свысока. Об этом «360» рассказала сноха предполагаемого виновника.

«Он по жизни был агрессивным в бытовом плане, а женщин вообще никогда не считал за людей. Он инвалид, но здоровый мужик, корову завалит, если надо», — рассказала женщина.

По ее словам, два года назад у него был условный срок за то, что он поднял руку на отца, после чего пожилой мужчина оказался в интернате для психбольных.

С женой ее родственник познакомился в Краснодарском крае, а потом перевез ее в Москву. Позже у них появился ребенок. Сейчас ему шесть лет.

Женщина заявила, что давно не видела своего деверя и его семью.

«Мы вместе не живем, мало общаемся. Восемь лет практически не общались. Живем отдельно и далеко», — поделилась она.

Женщина до сих пор не может поверить в случившееся.

«Это ужас. Пытаемся привести свою нервную систему в порядок», — заключила она.

О том, что в квартире на Ореховом бульваре расчленили тело женщины, стало известно 13 августа. Соседи пожаловались на неприятный запах, сотрудники полиции вскрыли дверь и увидели останки тела 41-летней женщины, рядом с которым сидел ее супруг. Его задержали.