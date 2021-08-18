Москвич попал под уголовное дело за поддельный сертификат о вакцинации

Житель Москвы купил поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, чтобы сохранить работу. Начальство потребовало от него сделать прививку, но работник пошел по сложному пути и приобрел фейковый документ за три тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Обладатель поддельного документа предоставил его работодателю. Однако первая же проверка выявила, что сертификат фальшивый.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». В ближайшее время материалы с обвинительным заключением направят в мировой суд для рассмотрения по существу.

Покупка поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса может обернуться годом ограничения свободы. При этом не важно, воспользовался покупатель подделкой или нет. Использование сертификата в качестве документа для получения дополнительных прав или, наоборот, освобождения от обязанностей серьезно карается.