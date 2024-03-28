Криминал 28 марта 2024, 15:20 Московской суд рассмотрит дело об убийстве женщины и ребенка восьмилетней давности СК Московской области: суд рассмотрит дело о двойном убийстве в 2016 году

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В Московском областном суде началось слушание по уголовному делу против мужчины по подозрению в убийстве женщины и ребенка в 2016 году. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по Подмосковью.

Фигуранта обвинили по статье «Убийство двух или более лиц». Следствие установило, что в сентябре 2016 года мужчина в ходе конфликта со своей знакомой в Дмитровском городском округе застрелил ее из травматического пистолета, после чего убил семилетнюю дочку потерпевшей. Затем он закопал тела на участке и скрылся.

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Родственники обратились в полицию в связи с безвестным исчезновением женщины и ее ребенка, мужчину объявили в федеральный розыск.

В апреле 2023 года правоохранители задержали обвиняемого на территории Донецкой Народной Республики и доставили к следователю. На допросе фигурант признался в содеянном и раскрыл обстоятельства убийства. СК собрал необходимую доказательную базу и направил дело в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Иркутске задержали подозреваемых в двойном убийстве в поезде на Восточно-Сибирской дороге 32 года назад, писал RT.