Криминал 20 марта 2024, 15:37 Подозреваемых в двойном убийстве в поезде на Восточно-Сибирской дороге задержали спустя 32 года

Читать 360tv в

В Иркутске задержали двух мужчин, которых подозревают в убийстве, совершенном в поезде сообщением Новосибирск — Чита в 1992 году. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Две компании из трех мужчин каждая познакомились в поезде и стали вместе выпивать. Тогда одни признались, что везут с собой крупную сумму денег и ценности. Новые знакомые решили присвоить чужой багаж, напали на троицу с ножами, а потом на полному ходу выбросили их из поезда. Выжил только один из пострадавших, однако тогда подозреваемых найти не смогли.

Реклама

Позже появились новые показания, которые позволили возобновить дело. Правоохранители задержали двух предполагаемых убийц, оба уже были судимы. Об их сообщнике информации пока нет. Оба подозреваемых находятся под стражей.

Авторы: