Московского таможенника заподозрили в крупной взятке и задержали

Полиция задержала оперуполномоченного ОВД оперативно-разыскного отдела Московской областной таможни Юрия Князева. Его подозревают в коррупции. Следователи требуют ареста.

«В Мещанский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Князева Юрия Николаевича меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС слова пресс-секретарь суда Юлии Котоминой.

Собеседница добавила, что Князева подозревают по двум статьям УК РФ: «Получение взятки в особо крупном размере» и «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». По первой статье ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет, а по второй — до 12 лет.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, до работы в ФТС в Москве он занимал пост начальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Чукотскому автономному округу.

В конце 2019 года правоохранительные органы задержали начальника управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.