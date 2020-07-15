Московского таксиста избили пассажиры за то, что он пропустил остановку. Видео

На юго-западе столицы двое пассажиров сели в такси, но когда водитель проехал нужную им остановку, один из молодых людей ответил ему грубо и начал материться. В этот момент водитель попросил не выражаться нецензурно, тогда завязался конфликт. Один из парней на заднем сиденье ударил таксиста кулаком в плечо. После чего начал непрерывно спрашивать, в какой фразе водитель услышал мат и еще несколько раз ударил таксиста.

Водитель увидел полицейскую машину и пытался поехать за ней, но другой пассажир дернул ручник и начал угрожать. Видео с конфликтом распространилось в интернете. Водитель такси ответил одному из комментаторов и рассказал, чем все закончилось.

«Я проехал в людное место, непрерывно подал сигнал, несколько мужчин подошли и эти вышли из машины», — сообщил таксист.

Ранее в Петербурге двух пассажиров, которые напали на таксиста, отправили в колонию. Два парня не только избили водителя, но и ограбили его.