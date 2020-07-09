09 июля 2020, 18:32
Двух мужчин посадили в колонию за нападения на таксистов в Петербурге
В Санкт-Петербурге суд вынес приговор двум мужчинам, которые избивали, а после грабили таксистов. Об этом сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Сунатуллоха Ашурова и Сайдали Резбонова признали виновными в разбоях. Отмечается, что в марте они с ножом напали на таксиста и забрали у него 80 тысяч рублей, телефон за пять тысяч рублей и смарт-часы за три тысячи рублей.
После этого они по данной схеме еще трижды совершали преступления. Они обокрали водителей на 29 тысяч рублей, 24 500 рублей и 15 тысяч рублей.
Их приговорили к семи с половиной годам колонии.