Двух мужчин посадили в колонию за нападения на таксистов в Петербурге

Сунатуллоха Ашурова и Сайдали Резбонова признали виновными в разбоях. Отмечается, что в марте они с ножом напали на таксиста и забрали у него 80 тысяч рублей, телефон за пять тысяч рублей и смарт-часы за три тысячи рублей.

После этого они по данной схеме еще трижды совершали преступления. Они обокрали водителей на 29 тысяч рублей, 24 500 рублей и 15 тысяч рублей.

Их приговорили к семи с половиной годам колонии.