Московского отравителя Сабанова захотели посадить на 17 лет

В Басманном районном суде Москвы прошли прения сторон по делу московского отравителя Мурата Сабанова. Мужчина, по версии следствия, подсыпал незнакомцам транквилизаторы в напитки и обкрадывал их. Гособвинение запросило 17 лет колонии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

Сабанову вменяют несколько десятков эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве. В прокуратуре добавили, что его жертвами стали 30 человек.

Обвиняемый несколько месяцев орудовал в центре Москвы в 2019 году. Он заговаривал с пьяными и предлагал им свой напиток с растворенными в нем транквилизаторами. После того как жертва отключалась, Сабанов забирал ценности. Во время обыска у него дома нашли феназепам, трамадол и клозапин. Таганский суд Москвы отправил его в СИЗО в конце июня 2019 года.

Тогда же в СК России сообщили, что Сабанова заподозрили в возможных случаях растления несовершеннолетних.