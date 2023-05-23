Криминал 23 мая 2023, 16:12 Московского экс-полицейского и двух его сообщников посадили на 5,5 года за похищение людей Прокуратура Москвы: экс-полицейский и два его сообщника получили по 5,5 года колонии Unsplash

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Мещанский районный суд столицы приговорил экс-полицейского Михаила Стоякина и двух его сообщников Олега Гусакова и Андрея Пунякова к пяти годам и шести месяцам строгого режима. Их посадили за похищение людей и вымогательство денег. Подробности дела раскрыло АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В мае прошлого года трое осужденных под видом правоохранительных органов «задержали» брата и сестру, которые были связаны с незаконным оборотом наркотиков. Они надели на них наручники и забрали мобильные телефоны. Затем молодых людей посадили в автомобиль и начали требовать выкуп в размере 700 тысяч рублей.

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Как процитировали ведомство, брат и сестра испугались, что им грозит уголовная ответственность в случае отказа, и заняли у знакомых необходимую сумму. Позже мужчина снял со своей карты деньги и передал их псевдосотрудникам органов. Тогда задержанных отпустили.

Сообщников задержали сотрудники собственной безопасности столичных правоохранительных органов. Стоякина лишили звания майора полиции.

Ранее в Нижнем Новгороде перед судом предстал 49-летний местный житель, которого обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью полицейского.