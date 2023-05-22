Происшествия 22 мая 2023, 18:32 Мужчину осудили за наезд на автоинспектора в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде перед судом предстал 49-летний местный житель, которого обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью полицейского. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

В прошлом году мужчина сел за руль пьяным и попался полицейским. Водителя остановили на улице Гагарина, и он попытался скрыться, но наехал на одного из сотрудников ДПС. Суд приговорил обвиняемого к четырем годам колонии общего режима.