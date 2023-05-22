22 мая 2023, 18:32
Мужчину осудили за наезд на автоинспектора в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде перед судом предстал 49-летний местный житель, которого обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью полицейского. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.
В прошлом году мужчина сел за руль пьяным и попался полицейским. Водителя остановили на улице Гагарина, и он попытался скрыться, но наехал на одного из сотрудников ДПС. Суд приговорил обвиняемого к четырем годам колонии общего режима.
Суд
ДТП
Реклама
Реклама