Криминал 05 июля 2023, 12:17 Московские полицейские задержали подозреваемого в краже почти на два миллиона рублей МВД: подозреваемого в краже на сумму более 1,8 миллиона рублей задержали в Подмосковье РИА «Новости»

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Московские оперативники задержали бывшего продавца магазина электроники, подозреваемого в краже наличных и техники почти на два миллиона рублей, сообщила пресс-служба МВД в Telegram-канале.

По информации ведомства, злоумышленник совершил кражу около года назад. Он работал продавцом в магазине электроники. Воспользовавшись удобным моментом, мужчина вскрыл сейф, из которого похитил 1,6 миллиона рублей наличности, а также два планшета и смартфон с витрины. После этого он скрылся.

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Полицейские вышли на след мужчины и пришли к нему в квартиру в Подмосковье, где провели обыск. Против него возбудили уголовное дело. На время следствия злоумышленник будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно о том, что россиянин сдался полиции из-за кражи сала, совершенной в 2013 году.