Криминал 05 июля 2023, 05:45 Россиянин сдался полиции из-за кражи сала в 2013 году Прокуратура Камчатского края: мужчина сдался полиции из-за кражи сала в 2013 году РИА «Новости»

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Житель Камчатки пришел в полицию с повинной из-за кражи сала, которую совершил почти 10 лет назад. Мужчину терзали муки совести и бессонница, уточнила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

Сама кража произошла в 2013 году. Тогда из квартиры потерпевшего похитили верхнюю одежду хозяина и три килограмма сала. Общий ущерб оценили в 26 тысяч рублей. Стражи порядка возбудили дело о краже с незаконным проникновением в жилище. Расследование приостановили в 2014 году, поскольку виновника найти не удалось.

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В начале лета — 2 июня — в Усть-Камчатский МО МВД России пришел с повинной мужчина. Он признался в совершенном им в 2013 году преступлении. Мужчина детально сообщил об обстоятельствах кражи.

«На вопрос следователя о том, что же привело в полицию спустя столько лет, обвиняемый ответил, что пришел, поскольку стал испытывать сильные душевные переживания по поводу своего деяния и у него начались проблемы со сном», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Мужчина возместил причиненный ущерб потерпевшему, а также принес ему свои извинения. Дело направили в Усть-Камчатский районный суд. Там оно будет рассмотрено по существу.

В конце июня 41-летний житель Тюмени попал под подозрение в деле о хищении со стройки бытовки за 600 тысяч рублей. Как предполагается, мужчина увидел бытовку, нанял автокран и грузовое такси, присвоил чужое имущество и отвез к себе на дачу. Стражи порядка обнаружили ее и вернули владельцу.