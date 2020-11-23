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    23 ноября 2020, 11:38

    Московская пенсионерка сдала полиции сына за стрельбу в комнате

    Александра Ломейко

    В Москве задержали мужчину, который устроил в загородном доме настоящий оружейный склад. Полицейским на него пожаловалась собственная мать из-за стрельбы в квартире.
    Московская пенсионерка сдала полиции сына за стрельбу в комнате

    Пожилая жительница дома по улице Ирины Левченко заявила сотрудникам правоохранительных органов, что слышала выстрелы из комнаты своего 44-летнего безработного отпрыска. Об этом рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин, которого процитировало РИА «Новости».

    «Мужчина стрелял в квартире по различным предметам», — пояснил он.

    Место проживания мужчины и его 71-летней матери обыскали, как и загородный дом москвича. Полицейским удалось обнаружить четыре единицы оружия. Три из них, как показало проведенное исследование, огнестрельные. Это пистолеты Стечкина, Макарова и ТТ. Владелец изменил их конструкцию.

    У москвича также нашли более 200 разнокалиберных патронов, банки с порохом и травматический пистолет, у которого были просрочены лицензия и разрешение.

    Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о незаконном приобретении и хранении оружия. Мужчину оставили под подпиской о невыезде.