Арсенал автоматов и пистолетов изъяли у безработного москвича

Безработный москвич устроил в своей квартире на северо-востоке столицы оружейный склад. Вышли на него в рамках расследования уголовного дела по статье о незаконном обороте оружия, которое завели правоохранители подмосковных Мытищ. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

В ходе обыска квартиры на улице Лескова правоохранители изъяли автомат ОС-АК 74 М, пистолет-пулемет Шпагина, пистолет ТТ, пистолет Макарова, а также несколько сотен патронов и два килограмма пороха.

В ходе проведенной экспертизы выяснилось, что автомат был выхолощен, но умелец поменял ствол и превратил его в огнестрельное оружие. Из всех изъятых патронов 11 вполне пригодны для ведения стрельбы, а значит относятся к категории боеприпасов.

С владельца арсенала взяли подписку о невыезде. Остальные изъятые предметы изучат специалисты в рамках расследования уголовного дела.