Москалькова принесла соболезнования родным погибшего на Лубянке

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отреагировала на произошедшую вечером 19 декабря стрельбу на Большой Лубянке в Москве. Омбудсмен принесла соболезнования родным и близким жертве стрелка.

«Выражаю соболезнования семье и близким погибшего в результате стрельбы у здания ФСБ. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написала Москалькова в своем Instagram.

По информации ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома № 12 по улице Большая Лубянка вечером в четверг. Он действовал в одиночку, его удалось нейтрализовать. Личность этого человека устанавливается. В результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Минздрав заявил, что еще пять человек пострадали. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Между тем, представители Следственного комитета рассказали, что среди раненых — один гражданский. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследованием занимается центральный аппарат СК РФ.

После стрельбы движение по Большой Лубянке ограничили. Проезд открыли только утром 20 декабря.