Большую Лубянку открыли для проезда после стрельбы

В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка. Ограничения вводились из-за стрельбы у здания ФСБ.

«Открыто движение по улице Большая Лубянка», — сообщается на странице Московского транспорта в Twitter.

Ограничения ввели в четверг, 19 декабря, около 19:00. По Большой Лубянке не могли проехать автомобили, а также автобусы общественного транспорта. Кроме того, с ограничениями на вход и выход работала станция метро «Лубянка».

По данным ФСБ, неизвестный открыл стрельбу на улице Большая Лубянка в Москве вечером в четверг. Нападавший действовал один, в ходе спецоперации он был нейтрализован, его личность устанавливается.

Во время нападения погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Как сообщали в Следственном комитете, среди пострадавших есть один гражданский.

После нападения СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследование ведет центральный аппарат ведомства.